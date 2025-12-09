पिता की मौत का बदला: 26 साल तक किया इंतजार, गैंग बनाई और उतार दिया मौत के घाट; दिल दहलाने वाली क्राइम स्टोरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद से दिल दहला देने वाला हत्कायाकांड का मामला सामने आया है। यहां दिनदहाड़े एक रियल एस्टेट एजेंट की हत्या कर दी गई। शुरूआती जांच से पता चला था कि शख्स की हत्या जमीनी विवाद के वजह से की गई, लेकिन अब केस ने नया मोड़ ले लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बात सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि व्यक्ति का मर्डर 26 साल पहले की किसी पुरानी रंजिश की वजह से किया गया। हैदराबाद में रियल एस्टेट एजेंट की दिनदहाड़े हत्या सोमवार को हैदराबाद में एक रियल एस्टेट एजेंट, वेंकट रत्नम को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। 54 साल के वेंकट रत्नम पर उस समय हमला किया गया जब वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस आ रहा था।

बताया जा रहा है कि इस मामले में मुख्य संदिग्ध चंदन सिंह, सुदेश सिंह का बेटा है, जो 1999 में एक विवादित पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। 26 साल पुरानी रंजिश में हुई हत्या सूत्रों से पता चला है कि चंदन सिंह को लगता था कि वेंकट रत्नम ने उसके पिता के एनकाउंटर में मुखबिर का काम किया था। बता दें रत्नम उस दौरान सुदेश सिंह का ड्राइवर हुआ करता था। आरोपी के कबूलनामे के मुताबिक इस कथित धोखे ने चंदन सिंह में बदला लेने की भावना को 25 साल तक भड़काया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक चंदन सिंह ने बीच के कुछ साल वेंकट रत्नम को ढूंढने में बिताए थे, जो उस दौरान हैदराबाद के जवाहर नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहने लगा था। हाल के हफ्तों में पीड़ित का पता लगाने के बाद, चंदन ने कथित तौर पर पिछले एक महीने तक उसका पीछा किया और उसे मारने की योजना बनाई। रत्नम की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या सोमवार की सुबह रत्नम पर बेरहमी से हमला किया गया। जिक्सा CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चंदन सिंह की गैंग में ऑटो वर्कशॉप में काम करने वाले लोग शामिल थे। सभी ने मिलकर वेंकट रत्नम के पेट, पीठ और गर्दन पर कई बार चाकू से हमला किया।

इस चौंकाने वाली घटना के कुछ ही घंटों बाद, जांच ने तेजी से मोड़ लिया। कथित मास्टरमाइंड चंदन सिंह समेत छह लोगों ने शहनाजगंज पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शहनाजगंज पुलिस ने तुरंत जवाहर नगर स्टेशन को सूचित किया, जहां हत्या का मामला दर्ज किया गया था।