'शादी नहीं की तो जान दे दूंगी', प्रेमी को धमकी देने के दो घंटे बाद IT प्रोफेशनल की रहस्यमयी मौत

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में एक आईटी प्रोफेशनल की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार तड़के माधापुर स्थित महिला अपने घर में मृत पाई गई।

आईटी प्रोफेशनल ने देर रात अपने ब्वॉयफ्रेंड को धमकी दी थी कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा, तो वो जान दे देगी। इस बात के कुछ ही घंटों के बाद महिला मृत पाई गई।

माधापुर पुलिस ने बताया कि 29 वर्षीय अर्चना चौधरी मलिक, माइंडस्पेस स्थित एक कंपनी में सीनियर एसोसिएट थीं। बताया जा रहा है कि वह पिछले चार सालों से अपने सहकर्मी विमल के साथ रिश्ते में थीं, जो उत्तराखंड का रहने वाला है।

शादी नहीं की तो जान देने की धमकी अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, अर्चना चौधरी मलिक ने रात करीब 2:30 बजे विमल को वीडियो कॉल किया था। उस समय विमल अपनी मां के साथ एक कार्यक्रम में था। अर्चना ने धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की, तो वह अपनी जान दे देगी।