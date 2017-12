सऊदी में फंसे हैदराबाद के डॉक्टर, पत्नी ने लगाई मदद की गुहार

सऊदी अरब में फंसे हैदराबाद के डॉक्टर की पत्नी ने मदद के लिए विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है।

हैदराबाद (एएनआई)। सऊदी अरब में फंसे हैदराबाद के डॉक्टर की पत्नी ने मदद के लिए विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। हैदराबाद के रहने वाले डॉक्टर अनिल मलम बल्लाह सऊदी अरब के दम्माम में फंसे हुए हैं, जहां वे ऑर्थोडॉन्टिस्ट के रूप में काम करने के लिए गए थे।

डॉक्टर मलम साल 2012 में सऊदी अरब गए थे और डेन्टो प्लास्ट सेंटर के साथ उनका कॉन्ट्रेक्ट साल 2016 में खत्म हो गया, जिसके बाद डेन्टो प्लास्ट सेंटर ने उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया। डॉक्टर अनिल मलम बल्लाह की पत्नी पविथरा मल्लम ने बताया कि ‘मार्च 2017 में मेरे पति द्वारा इलाज किए गए एक मरीज ने सेंटर पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से सेंटर मेरे पति को लौटने नहीं दे रहा है। सेंटर का कहना है कि जब तक मुकदमा खत्म नहीं हो जाता वे यहां से नहीं जा सकते हैं।'

He went there in 2012 & his contract with Dento Plast Center ended in 2016. Employer is postponing his exit since then. In March 2017, a patient my husband treated sued center for free treatment & employer says he can't leave till case ends: Dr. Pavitra Mallam, Anil Mallam's wife pic.twitter.com/yL1i3o96at