ड्रोन से मंगवाए हाथियार, ISKP से फोन पर बात; राइसिन जहर बनाने वाले डॉक्टर का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के डॉ. अहमद सईद समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इन सभी पर भारत में रहकर देश के ही खिलाफ आतंकी साजिश रचने का आरोप है। इनमें सबसे खतरनाक साजिश डॉ. सईद की थी, जो मंदिर के प्रसाद और पानी में जहर मिलाकर लाखों लोगों को एक-साथ मारने की तैयारी कर रहा था।

डॉ. अहमद सईद ने इसके लिए राइसिन नामक जहर बना रहा था। वहीं, अब उसके तार सरहद पार से मिले हैं। गुजरात एटीएस की जांच में पता चला है कि डॉ.सईद समेत तीनों संदिग्ध पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISKP (इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस) से जुड़े थे।

जहर बनाने की बात कबूली डॉ. अहमद सईद, आजाद शेख और मोहम्मद सलीम खान ISKP के लिए लंबे समय से भारत में सक्रिए थे। वो अरंडी के तेल (Castor Oil) की मदद से जानलेवा जहर बना रहे थे। इस जहर को खाने-पीने की चीजों में और गैस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

व्यापार के बहाने रच रहा था साजिश डॉक्टर सईद अपने 6 भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। सईद ने अपने परिवार वालों को काफी समय से अंधेरे में रखा था। एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने सभी को बताया था कि वो गुजरात में व्यापार करता है। मगर, व्यापार की आड़ में वो लाखों देशवासियों के खिलाफ साजिश रच रहा था।

पाक आतंकी संगठन से कनेक्शन गुजरात एटीएस की जांच में सामने आया है कि डॉ. सईद पिछले काफी समय से ISKP के हैंडलर अबू खलीजा से फोन पर बात कर रहा था। उसने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए राजस्थान की सीमा पर 3 पिस्तौल और 30 कारतूस मंगवाई थी। गुजरात एटीएस को इन्हीं हथियारों की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस डॉ. सईद तक पहुंच गई।