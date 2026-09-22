हैदराबाद: बेहोश गर्लफ्रेंड को होटल से अस्पताल लेकर पहुंचा युवक, डॉक्टरों ने कहा डेड तो हो गया फरार
हैदराबाद के माधापुर में एक होटल में रुके विशाखापट्टनम के एक जोड़े में से युवक अपनी बेहोश गर्लफ्रेंड को अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया।
HighLights
युवक बेहोश गर्लफ्रेंड को हैदराबाद के अस्पताल ले गया।
डॉक्टरों ने मृत घोषित करते ही बॉयफ्रेंड फरार हो गया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, टीमें तैनात।
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से घूमने आया एक कपल हैदराबाद के माधापुर में एक होटल रूम में रुका था। होटल के बाद युवक अपनी गर्लफ्रेंड को अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों ने जैसे ही युवती को मृत कहा, वैसे ही युवती का बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल छोड़कर गायब हो गया। पुलिस ने उस कमरे की जांच की है जहां यह जोड़ा रुका था।
बेहोशी की हालत में गर्लफ्रेंड को लाया अस्पताल
पुलिस ने इस घटना में बयान जारी करते हुए बताया कि महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और यह जोड़ा सोमवार दोपहर करीब 2 बजे होटल में आया था।
पुलिस ने आगे कहा कि कोथागुडा के एक अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि बॉयफ्रेंड होटल के कर्मचारियों की मदद से बेहोश महिला को अस्पताल लाया था। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और उसके तुरंत बाद बॉयफ्रेंड भाग गया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें और सूजन थी, जिससे शक होता है कि उसके साथ मारपीट की गई थी। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेजा गया है।
CCTV फुटेज की जांच जारी
युवती के बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं। युवक के कॉल डिटेल्स से पता चला है कि जब उसका फोन आखिरी बार ऑन था, वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आस-पास था, इसके बाद उसका फोन बंद हो गया।
पुलिस जोड़े की गतिविधियों का पता लगाने के लिए होटल और उसके आस-पास के इलाकों के CCTV फुटेज की जांच कर रही है।
एक जांच अधिकारी ने बताया, 'जांचकर्ता अभी तक मौत की वजह बनने वाली घटनाओं का सही क्रम पता नहीं लगा पाए हैं।'
जांचकर्ता इस घटना के सही क्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। होटल रूम के अंदर क्या-क्या हुआ, यह पता लगाने के लिए फोरेंसिक सबूतों, फोन रिकॉर्ड और होटल कर्मचारियों के बयानों की जांच की जा रही है।
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