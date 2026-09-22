हैदराबाद: बेहोश गर्लफ्रेंड को होटल से अस्पताल लेकर पहुंचा युवक, डॉक्टरों ने कहा डेड तो हो गया फरार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से घूमने आया एक कपल हैदराबाद के माधापुर में एक होटल रूम में रुका था। होटल के बाद युवक अपनी गर्लफ्रेंड को अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टरों ने जैसे ही युवती को मृत कहा, वैसे ही युवती का बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल छोड़कर गायब हो गया। पुलिस ने उस कमरे की जांच की है जहां यह जोड़ा रुका था। बेहोशी की हालत में गर्लफ्रेंड को लाया अस्पताल पुलिस ने इस घटना में बयान जारी करते हुए बताया कि महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और यह जोड़ा सोमवार दोपहर करीब 2 बजे होटल में आया था। पुलिस ने आगे कहा कि कोथागुडा के एक अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि बॉयफ्रेंड होटल के कर्मचारियों की मदद से बेहोश महिला को अस्पताल लाया था। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और उसके तुरंत बाद बॉयफ्रेंड भाग गया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें और सूजन थी, जिससे शक होता है कि उसके साथ मारपीट की गई थी। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेजा गया है।

CCTV फुटेज की जांच जारी युवती के बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं। युवक के कॉल डिटेल्स से पता चला है कि जब उसका फोन आखिरी बार ऑन था, वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आस-पास था, इसके बाद उसका फोन बंद हो गया।