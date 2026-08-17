हैदराबाद में ऑटोरिक्शा में लगी आग, मालिक ने दामाद के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित मेरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलेलगुडा (डीएनआर कॉलोनी) में तड़के एक ऑटोरिक्शा में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय निवासियों ने आग पर काबू पा लिया।

इस मामले में पीड़ित ऑटोरिक्शा मालिक ने अपने ही दामाद पर रंजिशन आग लगाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। 100 नंबर पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।