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गलती से छुआ इमरजेंसी डोर, बज उठा अलार्म; हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री को विमान से उतारा

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Fri, 02 Oct 2026 06:22 PM (IST)

हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक यात्री को विमान से उतार दिया गया क्योंकि उसने गलती से आपातकालीन निकास द्वार का हैंडल छू लिया, जिससे अलार्म बज उठा।

(यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

(यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

HighLights

  1. यात्री ने गलती से आपातकालीन निकास द्वार का हैंडल छुआ।

  2. हैंडल छूने से विमान का सेंसर अलार्म बज उठा।

  3. हैदराबाद हवाई अड्डे पर यात्री को विमान से उतार दिया गया।

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 35 वर्षीय यात्री को विमान से उतार दिया गया, क्योंकि उसने गलती से विमान के आपातकालीन निकास द्वार का हैंडल छू लिया था, जिससे सेंसर अलार्म बज गया।पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार को तब हुई, जब हैदराबाद से कडप्पा जाने वाली उड़ान राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) से उड़ान भरने वाली थी।

आरजीआईए पुलिस चौकी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "यात्री ने सीट एडजस्ट करते समय गलती से निकास द्वार का हैंडल छू लिया, जब विमान रुका हुआ था, जिससे सेंसर अलार्म बज गया। एयरलाइन कर्मचारियों ने उसे विमान से उतार दिया।"

यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि उसने अनजाने में आपातकालीन निकास द्वार को छुआ था। यात्री से एक पत्र लिया गया और उसे जाने दिया गया। कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)