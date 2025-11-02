हैदराबाद में GHMC की 51 साल की महिला कर्मचारी से फुट ओवर ब्रिज पर दुष्कर्म, आरोपी वॉचमैन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महानगरपालिका की एक 51 वर्षीय महिला कर्मचारी के साथ रेप का मामला सामने आया है। दुष्कर्म को अंजाम देने वाला 45 वर्षीय आरोपी पेशे से वॉचमैन है। उसने नशे की हालत में महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

यह मामला शुक्रवार की सुबह का है। पीड़िता ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका (GHMC) की सफाई कर्मचारी है। घटना के दौरान भी महिला काम पर जा रही थी। तभी फुटओवर ब्रिज पर आरोपी ने महिला का रेप किया। घटना के बाद महिला ने परिवार को इसकी जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।