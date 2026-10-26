हैदराबाद में IPS अधिकारी की पत्नी की हत्या का मामला, नेपाली गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रे विनय रंजन की पत्नी तनुजा रंजन की हैदराबाद स्थित उनके घर पर बेरहमी से हत्या किए जाने के पांच महीने से अधिक समय बाद पुलिस ने सोमवार को चार नेपालियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला धर्मा तिरुवा भी शामिल है, जो पीड़िता के घर पर काम करती थी। यह गिरफ्तारियां पांच महीने तक चली उस जांच के बाद की गई हैं, जो कई राज्यों और भारत-नेपाल सीमा तक फैली हुई थी।

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी. सी. सज्जनार ने बताया कि तीन पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों में नेपाली गिरोहों द्वारा संपत्ति से जुड़े अपराधों में हो रही बढ़ोतरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने सोमवार को नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास आरोपितों को गिरफ्तार किया। धर्मा नेपाल के सुर्खेत जिले की रहने वाली है। दिनेश थापा मजदूर है, जो पुणे में रह रहा था।

रंजीत थापा रसोइया है, जिसका भारत में पता गुरुग्राम का है और गणेश बहादुर शाही चौकीदार है, जो पुणे में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि दो अन्य आरोपित अब भी फरार हैं और उन्हें खोजने के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने इससे पहले इस मामले में दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था।