हैदरबाद के जुबली हिल्स में ट्रांसजेंडर बनकर BMW सवार से जबरन वसूली का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदरबाद। जुबली हिल्स पुलिस ने शुक्रवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने ट्रांसजेंडर बनकर एक BMW कार मालिक से जबरन पैसे वसूले थे।

आरोपियों के नाम यादगिरी, सत्यनारायण, के, रमेश और एस, रमेश हैं, जो बोडुप्पल के रहने वाले हैं।

21 अगस्त को जुबली हिल्स के रोड नंबर 45 पर एक BMW कार के मालिक से 5,000 रुपये जबरन वसूलने के बाद, ट्रांसजेंडर बनकर आए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। यह घटना जुबली हिल्स में ट्रू ब्लैक कॉफी शॉप के पास हुई थी।

जबरन वसूली का मामला दर्ज ट्रंसजेंडर बनकर आए चार धोखेबाजों ने एक BMW कार को तब रोका जब उसका मालिक कॉफी पीने के बाद वहां से निकल रहा था। उन्होंने जबरन पैसे मांगे और उससे पैसे ले लिए। जुबली हिस्ल के इंस्पेक्टर डी. अशोक ने कहा कि हमने आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है।