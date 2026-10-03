हैदरबाद के जुबली हिल्स में ट्रांसजेंडर बनकर BMW सवार से जबरन वसूली का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार
जुबली हिल्स पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ट्रांसजेंडर बनकर एक BMW कार मालिक से 5,000 रुपये की जबरन वसूली की थी।
HighLights
जुबली हिल्स पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार।
ट्रांसजेंडर बनकर BMW कार मालिक से की जबरन वसूली।
सीसीटीवी फुटेज से बोडुप्पल में पकड़े गए आरोपी।
डिजिटल डेस्क, हैदरबाद। जुबली हिल्स पुलिस ने शुक्रवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने ट्रांसजेंडर बनकर एक BMW कार मालिक से जबरन पैसे वसूले थे।
आरोपियों के नाम यादगिरी, सत्यनारायण, के, रमेश और एस, रमेश हैं, जो बोडुप्पल के रहने वाले हैं।
21 अगस्त को जुबली हिल्स के रोड नंबर 45 पर एक BMW कार के मालिक से 5,000 रुपये जबरन वसूलने के बाद, ट्रांसजेंडर बनकर आए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। यह घटना जुबली हिल्स में ट्रू ब्लैक कॉफी शॉप के पास हुई थी।
जबरन वसूली का मामला दर्ज
ट्रंसजेंडर बनकर आए चार धोखेबाजों ने एक BMW कार को तब रोका जब उसका मालिक कॉफी पीने के बाद वहां से निकल रहा था। उन्होंने जबरन पैसे मांगे और उससे पैसे ले लिए। जुबली हिस्ल के इंस्पेक्टर डी. अशोक ने कहा कि हमने आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है।
इसके बाद, सितंबर के पहले हफ्ते में, डीजीपी सीवी आनंद ने पुलिस कमिश्नरों को ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों से जुड़ी जबरन वसूली की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
CCTV की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी
जुबली हिल्स पुलिस ने इलाके से सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच की और वेस्ट जोन टास्क फोर्स के अधिकारियों की मदद से गुरुवार को बोडुप्पल से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।