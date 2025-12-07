'TMC का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा...', ममता की पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से ही हुमायूं कबीर चर्चा में हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद से पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के तार छेड़ दिए हैं। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुला अल्टीमेटम दिया है कि अब वो चौथी बार सत्ता में नहीं आ पाएंगी।
TMC के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा, "पिक्चर अभी बाकी है। TMC का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो चुका है।"
ओवैसी की पार्टी से करेंगे गठबंधन
हुमायूं कबीर ने बंगाल में एक नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। 22 दिसंबर को वो अपनी पार्टी की नींव रखने वाले हैं। इसके साथ ही वो हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं।
हुमायूं कबीर का दावा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो 294 में से 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आगामी चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में गेम चेंजर साबित होंगे।
हुमायूं कबीर के अनुसार,
मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा, जो मुस्लिमों के लिए काम करेगी। 135 सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार खड़ा करूंगा। बंगाल के चुनाव में यह गेम चेंजर होगा। मैं AIMIM के भी संपर्क में हूं और उनके साथ गठबंधन करके राज्य में चुनाव लड़ूंगा। ओवैसी से मेरी बात हुई है।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखते हुमायूं कबीर। फोटो - पीटीआई
बाबरी मस्जिद की रखी नींव
बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। इसके मद्देनजर हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। उनका यह फैसला लगातार विवादों में है। वहीं, अब आगामी चुनाव में उनकी टक्कर TMC के अलावा बीजेपी से भी होने वाली है।
हुमायूं कबीर के अनुसार, "मैं बीजेपी को बंगाल में सत्ता में नहीं आने दूंगा। TMC अगली बार सरकार नहीं बना पाएगी। भारत में मौजूद कई संस्थान मेरी मदद करेंगे। भारतीय मुसलमानों ने इसके लिए ढेर सारा फंड दिया है। सभी बाबरी मस्जिद बनवाने में हमारी मदद करेंगे।"
