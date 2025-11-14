केरल में मानव तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, NIA ने ईरान से लौटते ही दबोचा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेसी एनआईए ने अवैध अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मानव तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एनआइए ने मानव तस्करी के लिए लोगों को ईरान भेजने के मामले में मुख्य आरोपित मधु जयकुमार को गिरफ्तार किया है।

एर्नाकुलम का रहने वाला मधु जयकुमार 8 नवंबर को ईरान से लौटने के बाद पकड़ा गया है। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी एनआईए की याचिका के बाद मधु जयकुमार को 12 नवंबर को कोच्चि की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मधु को 19 नवंबर तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है।

कोच्चि में पूछताछ की जा रही वर्तमान में उससे एनआईए कार्यालय में कोच्चि में पूछताछ की जा रही है। यह मामला 18 मई, 2024 को शुरू हुआ, जब कोच्चि हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो के अधिकारियों ने अंग-तस्करी नेटवर्क में शामिल होने के संदेह में एक युवक को रोका। इस मामले की प्रारंभिक जांच एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस द्वारा की गई थी, जिसके बाद इसे एनआइए ने अपने हाथ में ले लिया।

जांच में पता चला कि आरोपित आर्थिक रूप से परेशान व्यक्तियों को लक्षित करते थे और उन्हें कानूनी रूप से अंग दान के बहाने ईरान ले जाते थे। उन्होंने अंग प्राप्तकर्ताओं की पहचान भी की और उनके उपचार की सुविधा ईरानी अस्पतालों में प्रदान की। उन्होंने झूठा दावा किया कि ईरान में अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया वैध है।

इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी पिछले वर्ष एनआईए ने मधु, सबित, सजीथ श्याम और बेल्लमकोंडा राम प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। फरवरी 2025 में मधु के खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया, जो ईरान में रह रहा था।