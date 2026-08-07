e-Shram पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, किसे मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ? पूरी डिटेल्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लांच किया था।

आज इस पोर्टल से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाएं जुड़ चुकी हैं। इससे कामगार एक ही प्लेटफार्म से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस पोर्टल के बारे में...

पंजीकृत कामगारों को मिलता है UAN

कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए श्रम मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम पोर्टल पर 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है।