e-Shram पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, किसे मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ? पूरी डिटेल्स
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोस ...और पढ़ें
HighLights
असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस हेतु ई-श्रम पोर्टल लॉन्च।
पंजीकृत कामगारों को योजनाओं के लाभ हेतु UAN मिलता है।
एक ही मंच पर कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लांच किया था।
आज इस पोर्टल से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाएं जुड़ चुकी हैं। इससे कामगार एक ही प्लेटफार्म से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस पोर्टल के बारे में...
पंजीकृत कामगारों को मिलता है UAN
कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए श्रम मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम पोर्टल पर 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है।
पंजीकृत कामगार इस पोर्टल से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कामगारों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है, ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, तीन अगस्त 2026 तक इस पोर्टल पर 31.82 करोड़ कामगार अपना पंजीकृत करा चुके हैं।
इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं कामगार
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
- विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू)
- आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)
- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई)
- नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस)
- स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआइडीएच)
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम)
कौन करा सकता है पंजीकरण?
- आवेदक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला होना चाहिए। इसमें खुद का काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, घर से काम करने वाले, गिग वर्कर और प्लेटफार्म वर्कर शामिल हैं।
- कामगार के पास आधार कार्ड, आधार से जुड़ा एक वैध मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- कामगार आयकर देने वाला नहीं होना चाहिए।
ई-श्रम पोर्टल पर कैसे कराएं पंजीकण?
कामगार ई-श्रम पोर्टल या मोबाइल एप के जरिये खुद पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) और उमंग प्लेटफार्म के जरिये भी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है। आधार-आधारित सत्यापन सफल होने के बाद ही पंजीकरण पूरा होता है।