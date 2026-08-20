सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है लंबे समय से चल रहे मामलों में फैसला? CJI सूर्यकांत ने बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का समाधान समारोह पहल लंबित मामलों को मध्यस्थता के जरिये इस प्रकार हल करने का प्रयास करता है कि दोनों पक्षों को यह महसूस हो कि उन्होंने जीत हासिल की है।

सीजेआइ ने कहा कि उद्देश्य मध्यस्थता के जरिये हल किए जा सकने वाले मामलों का निपटारा करना है। मुझे विश्वास है कि इस पहल के तहत कई मामलों का समाधान होगा। आकाशवाणी के एक साक्षात्कार में सीजेआइ सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान वादियों को काफी तनाव का सामना करना पड़ता है और यह पहल उन्हें आपसी सहमति से समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है। सीजेआइ ने कहा, 'आवेदक न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान भारी तनाव का सामना करते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर है कि दोनों पक्ष अदालत से यह महसूस करके जाएं कि वे दोनों जीत गए हैं।' मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक वादी सुप्रीम कोर्ट में "आखिरी उम्मीद" के साथ आता है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल कई मामलों में न्याय प्रदान करने में मदद करेगी। ध्यान रहे समाधान समारोह, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण और सहमति आधारित समाधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता-प्रेरित अभ्यास है, 21 अप्रैल को शुरू हुआ और 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत में समाप्त होगा।

सीजेआइ ने कहा कि उन्होंने इस पहल के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कानूनी अधिकारियों के साथ मिलकर उन मामलों की पहचान करेगी जिन्हें मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है।