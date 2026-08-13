इंस्टाग्राम पर छाया जंतर-मंतर लेकिन रांची प्रोटेस्ट गायब, क्या है मेटा का खेल?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर छाने के लिए बूस्टिंग का खेल होता है, यह तो स्पष्ट है और खुद मेटा ने स्वीकार भी किया है कि पैसे भी लिए जाते हैं। लेकिन क्या दिल्ली के जंतर मंतर मे हुए छात्र आंदोलन को इस्टाग्राम पर बूस्ट किया गया और रांची में हो रहे छात्रों को इंस्टा पर शिथिल किया गया।

इंस्टाग्राम पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले छात्रों के आंदोलन से जुड़े पोस्ट को लाखों में व्यूज मिल रहे थे। दूसरी तरफ, झारखंड की राजधानी रांची में होने वाले बिल्कुल ऐसे ही आंदोलन के पोस्ट को हजारों में ही व्यूज मिल रहे हैं।

एल्गोरिदम के इस खेल पर एक खबर के बाद सरकार की भी नजर है और जंतर-मंतर व रांची से जुड़े आंदोलन को मिलने वाले व्यूज में भारी अंतर को देखते हुए सरकार अब मेटा से जानकारी ले रही है। एल्गोरिदम के खेल पर सरकार की भी नजर इलेक्ट्रानिक्स व आईटी सचिव एस.कृष्णन ने बताया कि हमने मेटा से विस्तृत ब्योरा मांगा है। इसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। हमें तथ्यात्मक रूप से इसे देखना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि जंतर-मंतर व रांची में होने वाले आंदोलन के व्यूज में जो भारी अंतर है, वह एल्गोरिदम की वजह से है या फिर ऐसे ही हुआ है। वैसे, इस प्रकार के अंतर पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सामान्य तौर पर यह कहना होता है कि जिस घटना के पोस्ट को लोग ज्यादा देखते है, उन पर व्यूज की संख्या अधिक होती है।

जंतर-मंतर के मुकाबले रांची आंदोलन पर पोस्ट कम क्यों गौरतलब है कि एक न्यूज चैनल ने जंतर-मंतर व रांची के आंदोलन से जुड़े व्यूज के डाटा का विश्लेषण किया है। उसमें कहा गया कि चैनल को कीवर्ड सर्च एनालिसिस से पता चला कि दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन पर 5,000 से ज्यादा पोस्ट थे, जबकि रांची में हुए विरोध-प्रदर्शन पर सिर्फ एक हजार से कुछ ज्यादा पोस्ट थे।

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'दिल्ली सीजेपी प्रोटेस्ट' कीवर्ड वाली कुल पोस्ट 5,239 थीं। भारत में इंस्टाग्राम के 48 करोड़ यूजर्स के मुकाबले यह मात्र 0.001 प्रतिशत थीं, फिर भी विरोध-प्रदर्शन के दौरान ऐसा लगा कि जैसे पूरा इंस्टाग्राम दिल्ली के विरोध प्रदर्शन को लेकर युवाओं की प्रतिक्रिया से भर गया हो।

डाटा से पता चला कि जंतर-मंतर प्रदर्शन से संबंधित 5,239 पोस्ट सिर्फ 3,100 अलग-अलग अकाउंट्स से की गई थीं, जिन्हें 1.8 करोड़ लोगों ने देखा। हर पोस्ट पर 3,500 से ज्यादा एंगेजमेंट मिला। वहीं, कीवर्ड सर्च में सिर्फ 'दिल्ली' की जगह 'रांची' करने पर डाटा से पता चलता है कि 290 अलग-अलग अकाउंट्स से 1,062 पोस्ट किए गए थे, जिनकी कुल पहुंच सिर्फ छह लाख थी।

20 जुलाई को हुई झड़पों के बाद दिल्ली में व्यूज की संख्या धीरे-धीरे और लगातार बढ़ी और शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले दिन यह प्रति रील तीन लाख व्यूज तक पहुंच गई। झारखंड में मामला बिल्कुल उलट था। वहां विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में प्रति रील 2.8 लाख व्यूज थे, लेकिन इसके बाद में व्यूज घटते चले गए।

भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने उठाए सवाल चैनल के विश्लेषण पर भाजपा आइटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मेटा के एल्गोरिदम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि किस कंटेंट को बूस्ट किया जाए और किसे म्यूट, क्या इसमें कोई भेदभाव होता है?

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जब जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी कर जब जेन-जी से संवाद किया था तो उस वीडियो को भी मेटा ने हटा दिया था। बाद में उसे दोबारा पोस्ट किया गया। इस गलती के लिए मेटा ने बाद में बेशक माफी मांग ली हो, लेकिन यह प्रश्न तो अब खड़ा हो ही गया कि क्या अब भारत में किसी भी पालिटिकल या सोशल नैरेटिव की कमान मेटा या किसी अन्य इंटरनेट मीडिया के 'कमांडर' के हाथ में है?

कैसे काम करता है एल्गोरिदम ? गौरतलब है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से नहीं बल्कि इंटरेस्ट से चलता है। इंस्टाग्रम रील्स सिर्फ आपके फॉलोअर्स को नहीं दिखती, बल्कि एल्गोरिदम यह देखता कि यूजर का इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से उसके फीड में वो रील्स दिखती है।

एल्गोरिदम आपकी हर चीजों पर नजर रखता है, जैसे आपने कौन-सी रील पूरी देखी, किस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, किस पोस्ट पर रुके, किसे लाइक किया, किसे शेयर किया और किस पोस्ट पर कमेंट किया, इसी आधार पर वो आपके फीड में उससे संबंधित रील्स को दिखाता है।