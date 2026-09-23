भारत की 320 kmph की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन बिना किसी झटके के कैसे बदलेगी ट्रैक? समझिए टेक्नोलॉजी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर में कई ऐसी नई तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं जो देश के रेलवे नेटवर्क के लिए बिल्कुल नई हैं।

यह ट्रेन 320 किमी/घंटा तक की रफ्तार से चल सकेगी, जिससे ट्रैक बदलने जैसा सामान्य काम भी इंजीनियरिंग की एक मुश्किल चुनौती बन जाता है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) कैंटेड टर्नआउट्स का इस्तेमाल कर रही है। इससे ट्रेनें ट्रैक की बैंकिंग बनाए रखते हुए आसानी से ट्रैक बदल सकेंगी।

जब ट्रेन ट्रैक बदलती है तो क्या होता है? इस तकनीक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब ट्रेन तेज रफ्तार में ट्रैक बदले तो अचानक लगने वाले झटके, कंपन और असुविधा को कम किया जा सके। आम रेलवे नेटवर्क पर जहां एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक अलग होता है (जिसे 'टर्नआउट' कहते हैं) वहां आमतौर पर वैसी बैंकिंग (मोड़ पर ट्रैक का एक तरफ थोड़ा ऊंचा होना) नहीं होती जैसी ट्रैक के घुमावदार हिस्से पर होती है।

जब ट्रेन ऐसे टर्नआउट से गुजरती है तो उसके पहियों को ट्रैक की बनावट में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार पर इससे ज्यादा जोर, कंपन और यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इस वजह से आम ट्रेनों को ट्रैक बदलने के कुछ खास हिस्सों पर काफी धीमी गति से चलना पड़ता है लेकिन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ट्रैक जैसे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

कैंटेड टर्नआउट क्या है? कैंटेड टर्नआउट ट्रैक-स्विचिंग सेक्शन के दौरान भी ट्रैक के कैंट (यानी बैंकिंग) को बनाए रखता है। सामान्य कर्व पर अंदर की रेल की तुलना में बाहर की रेल को ऊंचा रखा जाता है। यह बैंकिंग उन ताकतों का सामना करने में मदद करती है जो ट्रेन के कर्व पर चलने के दौरान पैदा होती हैं।

कैंटेड टर्नआउट के मामले में ट्रैक की बनावट ऐसी होती है कि ट्रेन सही कैंट बनाए रखते हुए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आसानी से जा सके। इससे ट्रेन और उसके पहियों पर लगने वाली ताकतों में अचानक होने वाले बदलावों को कम करने में मदद मिलती है। यात्रियों के लिए इसका मतलब है तेज रफ्तार पर ट्रैक बदलना ज्यादा आसान और आरामदायक होगा।