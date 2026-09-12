राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कैसे लेते हैं ट्रेनिंग? मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने बताई पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व एड-डि-कैंप (एडीसी) मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने राज शामानी के पॉडकास्ट में राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडीसी के कठोर प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से बताया।

12 साल की सैन्य सेवा के बाद समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले संब्याल ने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उनके आसपास करीब एक किलोमीटर का क्षेत्र सैनिटाइज किया जाता है। इसमें हथियार, धातु या कोई अन्य खतरनाक सामग्री नहीं रखी जाती।

कैसे बनते हैं ज्यादा सतर्क एडीसी को ज्यादा सतर्क बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। संब्याल ने बताया कि प्रोबेशन के दौरान आप अपने ऊपर करीब 70 से 80 किलोग्राम वजन लेकर चलते हैं। 30 से 40 दिनों तक पानी, खाना और नींद से वंचित रखा जाता है। फिर आपको करीब एक किलोमीटर का गोलाकार रास्ता तय करना होता है। रास्ते में अचानक जगहों पर चीजें रखी जाती हैं, जैसे पेड़ के पीछे हेलमेट। खत्म होने के बाद टेस्ट होता है, आपने क्या देखा? इसी तरह हम ट्रेन करते हैं।

दिन-प्रतिदिन की जिम्मेदारियां एडीसी राष्ट्रपति के सबसे करीबी अधिकारी होते हैं। संब्याल ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी हर चीज की होती है, आधिकारिक या अनौपचारिक। उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात करना चाहती हैं तो एडीसी संबंधित लोगों से संपर्क करके बातचीत की व्यवस्था करते हैं।