दिल्ली का प्रदूषण कैसे होगा खत्म? यूपी की सुस्त चाल बनी रोड़ा; हरियाणा में उठाए जा रहे कदम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हर वर्ष सर्दियों का मौसम आते ही वायु प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दम घोंटने लगता है। कई उपाय विफल होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बीएस-4 और उससे पुराने उन 2.3 लाख ट्रक-बसों को सड़क से हटाना चाहता है, जिनकी संख्या तो कुल वाहनों में मात्र तीन प्रतिशत है, लेकिन वायु प्रदूषण में हिस्सेदारी 36 प्रतिशत है।

दिल्ली-हरियाणा के वाहन स्वामियों की सक्रियता से योजना शुरू होने लगभग एक माह में ही आंकड़ा इतना हो गया कि उत्साहित मंत्रालय ने अनौपचारिक रूप से योजना के लक्ष्य को दो साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सुस्ती को लेकर चिंता बनी है, क्योंकि यूपी की सक्रियता के बिना दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में परिवर्तन आसान नहीं है।