SIT की बड़ी कार्रवाई: पूर्व मंत्री का भतीजा दूसरी बार पुलिस रिमांड पर, एथनॉल के सरकारी चावल की हेराफेरी का आरोप

जेएनएन, बालाघाट। मध्य प्रदेश में एथनॉल उत्पादन वाले सरकारी चावल की हेराफेरी कर निजी राइस मिलों में भेजने के मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी है।

सोमवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री और बालाघाट के भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के भतीजे और हर्ष राइस इंडस्ट्री के साझेदार आरोपित अनिवाश कावरे की न्यायिक अभिरक्षा समाप्त होते ही न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे फिर 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

एसआईटी अविनाश से मामले में उसकी व अन्य साझेदारों की संलप्तिता को लेकर नए सिरे से गहन पूछताछ करेगी। बता दें कि गत तीन जून को बालाघाट जिले के वारासिवनी की संचेती राइस मिल के बाहर छिंदवाड़ा के एथनाल प्लांट के लिए निकला चावल से लदा ट्रक पकड़ा गया था। इसके बाद चावल घोटाला सामने आया।