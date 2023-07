केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अन्य प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने बताया कि कोविड के बाद युवाओं की अचानक मौत की सूचना मिली है लेकिन कारण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। कोविड के बाद हृदय आघात के बढ़ते मामलों का पता लगाने के लिए अध्ययन जारी है।

मार्च-2024 तक 10,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य

