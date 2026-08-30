मध्य प्रदेश: रीवा में जच्चा-बच्चा की मौत पर अस्पताल की अजीब दलील, कहा- 'काम का अत्यधिक दबाव था'
मध्य प्रदेश के रीवा शहर में श्याम शाह मेडिकल कालेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में जच्चा-बच्चा की मौत के मामले की जांच शुरू हो गई है।
HighLights
जच्चा-बच्चा की मौत पर अस्पताल प्रबंधन का तर्क-काम का था अत्यधिक दबाव
रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल की घटना में जांच शुरू, चिकित्सकों व नर्सों के बयान दर्ज
प्रसूता ने मौत से पहले कहा था- ऐ बाबू, हमको बचा लो…, ये मार डालेंगे, प्रसारित हुआ वीडियो
जेएनएन, रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में श्याम शाह मेडिकल कालेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में जच्चा-बच्चा की मौत के मामले की जांच शुरू हो गई है।
इस बीच, इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने तर्क दिया है कि घटना वाले दिन वार्ड में काम का अत्यधिक दबाव था और उस दिन 36 से अधिक प्रसव कराए गए।
हालांकि, अस्पताल अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रसव के लिए लाई गई कल्पना मिश्रा की स्थिति बेहद गंभीर थी। प्रसव के दौरान उनके प्लेटलेट्स काफी कम हो गए थे और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था। इसी के चलते उनकी और नवजात की मौत हो गई।
बता दें कि बुधवार रात को प्रसव से पूर्व अस्पताल में कल्पना मिश्रा अत्यधिक विचलित थीं। उनका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह अपने स्वजन से कहती नजर आईं- ऐ बाबू, हमको बचा लो…, ये मार डालेंगे।
जच्चा-बच्चा की मौत के बाद स्वजन ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कहा कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने समय पर उचित उपचार नहीं किया। उपचार में देरी से मौत हो गई।
वहीं, शनिवार को छह सदस्यीय टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची और घटना से संबंधित सभी चिकित्सकों और नर्सों के बयान दर्ज किए।
जांच टीम ने कल्पना के स्वजन को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। हालांकि, वे अस्पताल नहीं पहुंचे। बता दें कि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में अब तक दो चिकित्सकों और दो नर्सों को निलंबित किया जा चुका है। उधर, इस कार्रवाई से अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ में असंतोष है।
डॉक्टरों के संगठन की ओर से भोपाल में शानिवार रात बैठक होने की जानकारी मिली थी, जिसमें हड़ताल या विरोध की रणनीति तय की जानी थी।