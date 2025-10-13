छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, घटना में पूर्व सरपंच दुर्गा प्रसाद यादव की मौत
छिंदवाड़ा के उमरेठ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में ग्राम पंचायत खजरी अंतू के पूर्व सरपंच दुर्गा प्रसाद यादव (43) की मौके पर ही मौत हो गई। वे अपनी दुपहिया वाहन से जा रहे थे तभी एक ट्रक की चपेट में आ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छिंदवाड़ा में उमरेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुजावर माल में एक भीषण सड़क हादसे में ग्राम पंचायत खजरी अंतू के पूर्व सरपंच और कृषक दुर्गा प्रसाद यादव की मौके पर ही मौत हो गई।
ट्रक की चपेट में आए पूर्व सरपंच
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक दुर्गा प्रसाद यादव की उम्र लगभग 43 वर्ष थी। वह अपनी हीरो ग्लैमर नामक दुपहिया वाहन से मोरडोंगरी से मुजावर माल की ओर जा रहे थे, तभी एक ट्रक की चपेट में आ गए। ट्रक के नीचे आ जाने से उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
मामला किया गया दर्ज
दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का नंबर MP48 H0618 है, जो बैतूल एआरटीओ पासिंग का बताया गया है। ट्रक मालिक का नाम सूरज पिता श्रीनारायण दुबे बताया गया है। उमरेठ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की विवेचना प्रधान आरक्षक श्री नारायण उईके द्वारा की जा रही है।
