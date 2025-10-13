छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, घटना में पूर्व सरपंच दुर्गा प्रसाद यादव की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छिंदवाड़ा में उमरेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुजावर माल में एक भीषण सड़क हादसे में ग्राम पंचायत खजरी अंतू के पूर्व सरपंच और कृषक दुर्गा प्रसाद यादव की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रक की चपेट में आए पूर्व सरपंच प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक दुर्गा प्रसाद यादव की उम्र लगभग 43 वर्ष थी। वह अपनी हीरो ग्लैमर नामक दुपहिया वाहन से मोरडोंगरी से मुजावर माल की ओर जा रहे थे, तभी एक ट्रक की चपेट में आ गए। ट्रक के नीचे आ जाने से उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।