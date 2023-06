Manipur Violence: मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को राष्ट्रीय राजधानी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक शनिवार को दोपहर 3 बजे होगी।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई।

Home Minister Amit Shah convenes all-party meeting on June 24 in New Delhi to discuss Manipur situation: MHA spokesperson