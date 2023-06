असम में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र चिंतित, गृह मंत्री शाह ने सीएम सरमा को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन

नई दिल्ली, एएनआई। असम में बाढ़ से हालात भयावह है। राज्य के विभिन्न जिलों के करीब पांच लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से बात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार इस कठिन समय में हमेशा असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है।

Due to heavy rain, the people in parts of Assam are braving a flood-like situation. I have spoken to CM Himanta Biswa Sarma and assured all possible assistance. NDRF teams are already on the ground conducting relief and rescue operations and adequate forces are on standby. Modi… pic.twitter.com/ZzgmeDV4Te