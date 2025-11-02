देश में घर खरीदने की होड़: 37 लाख से 1.75 करोड़ हुए होम लोन ग्राहक, क्या है ये 'हाउसिंग बूम'?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के रियल एस्टेट बाजार में कोविड महामारी के बाद आई तेजी अब आंकड़ों में साफ झलक रही है। नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) की ताजा सालाना रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि होमलोन लेकर घर खरीदने वाले भारतीयों की संख्या में अभूतपूर्व उछाल आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वित्त वर्ष 2022-23 में जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने कुल 37.77 लाख होमलोन वितरित किए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.75 करोड़ पर पहुंच गया। यह वृद्धि पूरे 363 प्रतिशत की है, जिसका मतलब है कि पिछले दो सालों में औसतन हर साल 68 लाख से अधिक मकान होमलोन के जरिए बिके हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यह बिक्री का आंकड़ा न केवल कुल आवास बाजार की सेहत का सूचक है, बल्कि यह भी बताता है कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ है। एनएचबी का कहना है कि होमलोन की यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी देश में आवासीय संपत्ति की मांग को पूरी तरह से बदलकर रख रही है।

लग्जरी घरों की बिक्री में तीन गुना इजाफा सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा लग्जरी सेगमेंट का है। 50 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले घरों के लिए दिए गए होमलोन 2022-23 में सिर्फ 5.25 लाख थे, जो 2024-25 में बढ़कर 18.37 लाख हो गए। यानी दो साल में लग्जरी घरों की बिक्री तीन गुना से भी अधिक हो चुकी है।