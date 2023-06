भारत ने लालफीताशाही से ‘रेड कार्पेट’ का सफर पूरा किया, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धि पर बोले अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। 9 years of Modi Rule: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को कहा कि मोदी राज के 9 साल में भारत ने लालफीताशाही से ‘रेड कार्पेट’ तक का सफर तय किया है।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने एक परेशानी मुक्त कारोबारी माहौल बनाया, जिससे देश एक पसंदीदा एफडीआई केंद्र बन गया है। शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नौ साल के व्यापार में आसानी में विकास को गति देने के लिए भारत की आकांक्षाओं को उजागर किया है।

PM @narendramodi Ji unleashed the aspirations of India to drive growth in the #9YearsOfEaseOfBusiness.

Whether it is Start Up India, Stand Up India, PLI or digital transformation, a whole-of-the-government approach to facilitating growth spurred innovation and development. pic.twitter.com/s2b1uqzH58— Amit Shah (@AmitShah) June 14, 2023