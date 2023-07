मणिपुर पर कांग्रेस के हंगामे पर हिमंत सरमा ने मनमोहन सिंह का दिया हवाला, कहा- पार्टी का दोहरापन चिंताजनक

गुवाहाटी, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को मणिपुर में 2017 तक के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य उनके शासनकाल के दौरान देश की नाकाबंदी राजधानी बन गया था और अब इसके विपरीत कांग्रेस ने राज्य में अत्यधिक रुचि दिखाना शुरू कर दिया है।

इस संबंध में, असम के सीएम सरमा ने ट्विटर पर कहा, "कांग्रेस अचानक मणिपुर में अत्यधिक रुचि दिखा रही है। थोड़ा पीछे मुड़कर राज्य में इसी तरह के संकटों पर पीएम मनमोहन सिंह की अपनी प्रतिक्रिया को देखना महत्वपूर्ण है। पार्टी का दोहरापन चिंताजनक है।"

Cong is suddenly displaying immense interest in Manipur. Important to rewind a bit and look at PM Manmohan Singh’s own response to similar crises in the State.

The party’s duplicity is simply alarming.

A Thread - 1/7— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 22, 2023