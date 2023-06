Maligaon: निर्माणाधीन फ्लाईओवर में लगे स्लैब के गिरने से दो लोग हुए घायल, घायलों से मिले CM हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, एएनआइ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मालीगांव में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का दौरा किया। इस फ्लाईओवर ब्रिज में लगे लोहे के एक स्लैब के गिरने से दो लोग घायल हो गए। यह घटना मंगलवार (13 जून) की है। उन्होंने उस अस्पताल का भी दौरा किया, जहां दोनों की इलाज चल रही है।

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा," निर्माण कार्यों की वजह से रात में निर्माण स्थल पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है।

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma visited the site of the under-construction flyover bridge at Maligaon in Guwahati, where two people were injured after an iron shuttering slab of the bridge fell on them on June 13. pic.twitter.com/PoX4gMP52I