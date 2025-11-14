Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक', CM सरमा ने बिहार चुनाव के नतीजों पर ली चुटकी; दिया असम आने का न्योता  

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की संभावित जीत पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताया और कहा कि उनके प्रचार करने से भाजपा को फायदा होता है। सरमा ने असम के विपक्षी दलों पर भी हमला बोला और बिहार में एनडीए की जीत पर जनता को धन्यवाद दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए महाजीत की ओर बढ़ रही है। ऐसे में राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की जनता का धन्यवाद किया, साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा, "राहुल गांधी जहां भी जाते हैं भाजपा की जीत होती है। ऐसा ही मैंने बिहार में भी कहा था कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। जहां भी वह प्रचार करते हैं भाजपा जीतती है। जैसे हमने राहुल गांधी का बिहार में स्वागत किया, वैसे ही हम उनका स्वागत असम में भी करते हैं।"

    'असम में भी विपक्ष का होगा सूपड़ा साफ'

    इसके साथ ही उन्होंने असम की विपक्षी पार्टियों पर भी हमला किया और कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका भी सूपड़ा साफ हो जाएगा।

    बिहार में भाजपा की जीत पर क्या बोले सीएम सरमा?

    उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास और विश्वास के सुंदर कालखंड का साक्षी बन रहा है। विधानसभा में एनडीए की यह जीत स्पष्ट करती है कि राज्य की जनता जनार्दन हमारी डबल इंजन सरकार पर अटूट भरोसा रखती है।"

    यह भी पढ़ें: Bihar Chunav: बिहार चुनाव में कितना फिट बैठा CM मोहन यादव का प्लान? प्रचंड जीत के बाद सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट