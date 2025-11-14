'राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक', CM सरमा ने बिहार चुनाव के नतीजों पर ली चुटकी; दिया असम आने का न्योता  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए महाजीत की ओर बढ़ रही है। ऐसे में राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की जनता का धन्यवाद किया, साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया।

पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा, "राहुल गांधी जहां भी जाते हैं भाजपा की जीत होती है। ऐसा ही मैंने बिहार में भी कहा था कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। जहां भी वह प्रचार करते हैं भाजपा जीतती है। जैसे हमने राहुल गांधी का बिहार में स्वागत किया, वैसे ही हम उनका स्वागत असम में भी करते हैं।"