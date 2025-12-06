Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाई कोर्ट ने CID को सौंपी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच, सरकारी वकील को किया तलब

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच CID को सौंप दी है। अदालत ने सरकारी वकील को तलब किया है ताकि जांच की प्रगति की जानक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हाई कोर्ट ने CID को सौंपी जांच।

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : उदयपुर से गुजरात के ऊंझा में मजदूरी करने आई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच हाई कोर्ट ने सीआइडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। कोर्ट ने सरकारी वकील को इस मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ सोमवार को तलब किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेहसाणा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, उदयपुर पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर जांच के लिए ऊंझा पुलिस थाने को केस स्थानांतरित किया था। हाई कोर्ट को वरिष्ठ वकील आनंद याग्निक ने बताया कि 16 नवंबर को किशोरी और अन्य लड़कियों को ठेकेदार राजस्थान से गुजरात के ऊंझा में मजदूरी के लिए लेकर आया था।

    26 नवंबर को स्वजन को बताया गया कि किशोरी को कोई युवक अपने साथ वापस गांव ले गया। स्वजन ने किशोरी की तलाश की तो ऊंझा में निर्जन स्थल पर उसका क्षत विक्षत शव मिला। ऊंझा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय शव को उदयपुर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की नसीहत दी। स्वजन शव का परीक्षण कराया लेकिन मेहसाणा पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की।

    परिजनों ने उदयपुर में इस आशय की जीरो एफआइआर दर्ज कराई जिसे जांच के लिए ऊंझा पुलिस को भेजा गया। अधिवक्ता आनंद याग्निक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीआइडी क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की। कोर्ट ने सीआइडी को मामले की जांच सौंपने के साथ अहमदाबाद सिविल अस्पताल में शव परीक्षण कराने के आदेश दिए हैं।