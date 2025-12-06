हाई कोर्ट ने CID को सौंपी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच, सरकारी वकील को किया तलब

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : उदयपुर से गुजरात के ऊंझा में मजदूरी करने आई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच हाई कोर्ट ने सीआइडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। कोर्ट ने सरकारी वकील को इस मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ सोमवार को तलब किया है।

मेहसाणा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, उदयपुर पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर जांच के लिए ऊंझा पुलिस थाने को केस स्थानांतरित किया था। हाई कोर्ट को वरिष्ठ वकील आनंद याग्निक ने बताया कि 16 नवंबर को किशोरी और अन्य लड़कियों को ठेकेदार राजस्थान से गुजरात के ऊंझा में मजदूरी के लिए लेकर आया था।

26 नवंबर को स्वजन को बताया गया कि किशोरी को कोई युवक अपने साथ वापस गांव ले गया। स्वजन ने किशोरी की तलाश की तो ऊंझा में निर्जन स्थल पर उसका क्षत विक्षत शव मिला। ऊंझा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय शव को उदयपुर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की नसीहत दी। स्वजन शव का परीक्षण कराया लेकिन मेहसाणा पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की।