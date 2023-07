तेलंगाना के मुत्याला धारा झरने के पास फंसे 42 पर्यटक, बचाव अभियान कार्य में जुटी NDRF की टीम

मुलुगु, एएनआइ। देश के कई राज्यों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है। तेलंगाना के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसी बीच तेज बारिश की वजह से मुलुगु में मुत्याला धारा झरने के पास 40 से अधिक पर्यटक फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और बचाव अभियान जारी है।

#WATCH | Telangana: More than 40 tourists stranded at Mutyala Dhara waterfall in Mulugu; rescue operation underway by NDRF. pic.twitter.com/RmAx0uXLOr