Weather Update Today: दिल्ली-यूपी में आज भी झमाझम बारिश का अनुमान, पढ़ें किन राज्यों के लिए है IMD का अलर्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार की शाम अचानक तेज बरसात हुई। बारिश की वजह से दिल्ली वासी को उमस से राहत मिली। दिल्ली के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे एक सप्ताह यही हाल रहेगा कभी हल्की और कभी तेज वर्षा अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। इस बीच, गुरुवार की सुबह दिल्ली के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई और मौसम सुहाना देखा गया।

दिल्ली में अगले छह दिन हल्की वर्षा होती रहेगी। शनिवार को तेज बरसात हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली के तापमान में कमी भी देखने को मिलेगी।

#WATCH | Delhi wakes up to rain lashing several parts of the city; visuals from K Kamraj Marg pic.twitter.com/UnAESRZAOX