भारी बारिश का अलर्ट: सतना-मैहर में दो दिन स्कूल बंद, 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज
कलेक्टर कार्यालय से 24 सितंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के ...और पढ़ें
HighLights
नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों को 25 और 26 सितंबर की छुट्टी
25 और 26 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी दर्ज की गई है
डिजिटल डेस्क, सतना। जिले में लगातार खराब मौसम और भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस. ने नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 25 और 26 सितंबर को दो दिन का अवकाश घोषित किया है।
अवकाश जिले में संचालित शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू रहेगा।
मौसम विभाग के सतना पूर्वानुमान में 25 और 26 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी दर्ज की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से 24 सितंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, बीआरसीसी तथा विद्यालयों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज
भारत मौसम विज्ञान विभाग के सतना पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितंबर को भी जिले में भारी वर्षा की संभावना है। 25 सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 26 और 26 सितंबर को 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोनों दिनों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट दर्ज किया गया है।
ओडिशा-आंध्र में बना गहरा अवदाब
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण ओडिशा और उससे लगे उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना गहरा अवदाब उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके धीरे-धीरे कमजोर होने का अनुमान है। इसके प्रभाव वाले मौसम तंत्र और स्थानीय परिस्थितियों के चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई हैं।