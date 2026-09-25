भारी बारिश का अलर्ट: सतना-मैहर में दो दिन स्कूल बंद, 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज

डिजिटल डेस्क, सतना। जिले में लगातार खराब मौसम और भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस. ने नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 25 और 26 सितंबर को दो दिन का अवकाश घोषित किया है।

अवकाश जिले में संचालित शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू रहेगा। मौसम विभाग के सतना पूर्वानुमान में 25 और 26 सितंबर को भारी वर्षा की चेतावनी दर्ज की गई है। कलेक्टर कार्यालय से 24 सितंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, बीआरसीसी तथा विद्यालयों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज भारत मौसम विज्ञान विभाग के सतना पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितंबर को भी जिले में भारी वर्षा की संभावना है। 25 सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 26 और 26 सितंबर को 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोनों दिनों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट दर्ज किया गया है।