दिल्ली, बिहार समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में रात से तेज हवाएं चल रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए देश के कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट है।

दिल्ली-एनसीआर राजधानी में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी सुबह 85 प्रतिशत से दोपहर बाद 55 प्रतिशत तक रह सकती है। आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।