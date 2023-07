COVID-19 के कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, नहीं देना होगा 2 प्रतिशत रैंडम टेस्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों में ढील दी है। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए 2 प्रतिशत रैंडम RTPCR टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किये गए नए दिशानिर्देश 20 जुलाई से लागू होंगे। हालांकि, विमानों में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहले की तरह कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।

इससे पहले 24 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए 2 फीसदी रैंडम कोरोना टेस्ट के नियम को लागू किया गया था। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य अधिकारी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

Union Ministry of Health & Family Welfare eases COVID-19 guidelines for international travellers to India.



The earlier requirements for RT-PCR-based testing of a random 2% subset of international travellers to India, now stand dropped. pic.twitter.com/G47pKRLEOO