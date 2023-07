नई दिल्ली, एएनआई: जुलाई के महीने में बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वहीं, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी बारिश के राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में तीव्रता कम या ज्यादा हो सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पहाड़ों में बारिश की तीव्रता शनिवार को जैसी ही रहेगी, हालांकि मैदानी इलाकों में आज से बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिनों तक मूसलादार बारिश होगी।

