नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि सभी शहरों को 2026 तक थ्री स्टार कचरा मुक्त रेटिंग की श्रेणी हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य नियमित प्लानिंग, निगरानी, मूल्यांकन और सुधार के उपायों पर अमल के जरिये हासिल किया जा सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की टूलकिट राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अमल की समीक्षा और वर्कशाप को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि वह सफाई और कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार की आशा कर रहे हैं। समीक्षा ने राज्यों को सीखने और एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने का बेहतरीन अवसर दिया है। इस मौके पर पुरी ने इंदौर में स्थापित सेंटर आफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भी की और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की टूलकिट भी जारी की। समस्या के निदान के लिए शुरू हुए प्रयासों की जोशी ने की सराहना मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कूड़े के पहाड़ के रूप में कई शहरों में दशकों से चली आ रही समस्या के निदान के लिए शुरू हुए प्रयासों की सराहना की। जोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके पहले स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के राज्यों में क्रियान्वयन का ब्यौरा देते हुए मंत्रालय की संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक रूपा मिश्रा ने कहा कि यह नीतियों को फिर से देखने, दूसरे राज्यों से सीखने और 2026 तक स्वच्छता से लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने का समय है।

