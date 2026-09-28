होर्मुज संकट के बावजूद भारत में नहीं थमेगी तेल-गैस की रफ्तार, हरदीप पुरी बोले- 41 देशों तक बढ़ाया गया खरीद का दायरा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और स्ट्रेट आफ होर्मुज में आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बावजूद भारत ने अब तक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बनाए रखा है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन भारत ने इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी की थी। कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए पुरी ने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में कच्चे तेल की खरीद के स्रोत 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक किए हैं।

देश की रिफाइनिंग क्षमता 215 से बढ़कर 267 मिलियन टन सालाना हुई है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार 5.33 मिलियन टन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इससे किसी एक क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होने का जोखिम कम हुआ है। पुरी ने कहा कि मौजूदा संकट में मुख्य समस्या वैश्विक स्तर पर तेल की कमी नहीं, बल्कि आपूर्ति के परिवहन और वितरण की है। स्ट्रेट आफ होर्मुज जैसे संवेदनशील मार्गों में व्यवधान से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की उपलब्धता उनकी सबसे बड़ी चिंता है और इसके लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है।

बंगाल में 17,600 करोड़ की परियोजनाएं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में करीब 17,600 करोड़ रुपये की तेल एवं गैस परियोजनाएं चल रही हैं। हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता 1975 के 2.5 मिलियन टन से बढ़कर आठ मिलियन टन हो गई है और वित्त वर्ष 2025-26 में उसने 8.5 मिलियन टन का प्रसंस्करण किया।