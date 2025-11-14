हनुमानगढ़ में ड्रोन से गिराए गए हथियार लेकर गुजरात पहुंचे थे आतंकी, सीमा पार से जुड़े तार

जागरण संवाददाता, जयपुर: गुजरात में तीन दिन पहले पकड़े गए तीन आतंकियों के पास मिले हथियारों की जांच में कई बड़े राजफाश हो रहे हैं। सुरक्षा और जांच एजेंसियां लगातार इस बात की जांच में जुटी है कि हनुमानगढ़ में सीमापार से ड्रोन से आए हथियारों को आंतकियों के किस स्लीपर सेल के माध्यम से तस्करों तक पहुंचाया जाता था।

जांच और सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी जांच इस बात पर टिकी हुई है कि पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिए हथियार कैसे पहुंचे। राजस्थान एटीएस, खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस को इस बारे में कोई सूचना आखिर कैसे नहीं मिली। गुजरात में पकड़े गए तीन आतंकियों मोहियुद्दीन, सुलेमान शेख एवं मोहम्मद सुहैल के कब्जे से तीन पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे।

ड्रोन से गिराए गए हथियार गुजरात एटीएस की पूछताछ में तीनों आतंकियों ने स्वीकार किया था कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में सीमा पार से ड्रोन से गिराए गए हथियारों को लेकर वे गुजरात पहुंचे थे। जांच एजेंसियां उस स्लीपर सेल को तलाशने में जुटी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से हथियार उठाकर तस्करों अथवा अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाते रहे हैं।