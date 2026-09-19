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'भारत को असली खतरा कम्युनिज्म से नहीं', हामिद अंसारी ने भाजपा पर साधा निशाना

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Sat, 19 Sep 2026 06:17 PM (IST)

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जवाहरलाल नेहरू की उस चेतावनी को दोहराया जिसमें उन्होंने हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए असली खतरा बताया था।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उस चेतावनी को दोहराया जिसमें उन्होंने हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को भारत के लिए असली खतरा बताया था।

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दिवंगत संविधान विशेषज्ञ, कानूनविद और लेखक ए.जी. नूरानी की याद में आयोजित कार्यक्रम रिमेंबरिंग ए पॉलीमैथ- द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अब्दुल गफूर नूरानी को संबोधित करते हुए अंसारी ने यह बात कही।

अंसारी ने ए.जी. नूरानी की 2019 में प्रकाशित चर्चित पुस्तक द आरएसएस- ए मेनेस टू इंडिया की प्रस्तावना का जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह गुंडेविया द्वारा दर्ज जवाहरलाल नेहरू की उस टिप्पणी का उल्लेख है, जिसमें नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में कहा था कि भारत के लिए असली खतरा कम्युनिज्म नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद पर जताई चिंता

अपने भाषण के दौरान अंसारी ने देश में नागरिक राष्ट्रवाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे रुझानों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में ऐसे तौर-तरीके उभरे हैं जो नागरिक राष्ट्रवाद के स्थापित सिद्धांत को चुनौती देते हैं। यह चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करने और राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है।

अंसारी ने आरोप लगाया कि यह सोच नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर बांटती है, असहिष्णुता को बढ़ावा देती है और समाज में असुरक्षा व अशांति का माहौल पैदा करती है।

उन्होंने कहा, इन उभरते रुझानों के हालिया रूप काफी डरावने हैं और यह हमारे 'कानून के शासन' से चलने के दावे पर बुरा असर डालते हैं। इन प्रवृत्तियों का कानूनी और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर कड़ा विरोध किया जाना चाहिए।

बीजेपी ने किया पलटवार

पूर्व उपराष्ट्रपति के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हामिद अंसारी द्वारा उजागर की गई नेहरू की बात ने एक बार फिर कांग्रेस की हिंदू-विरोधी राजनीति को बेनकाब कर दिया है।

बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों और आतंकवाद पर राहुल गांधी के पुराने बयानों को अगर देखा जाए, तो यह साफ दिखता है कि इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सोच के एक तय पैटर्न को दर्शाते हैं।

बीजेपी ने इस बयानबाजी को लेकर कांग्रेस की नीयत और विचारधारा पर गंभीर सवाल उठाए हैं।