H1N1 से घबराने की जरूरत नहीं, ICMR के डॉक्टर बोले- यह मौसमी फ्लू है कोई नया वेरिएंट नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मंगलवार को बताया कि भारत में एच1एन1 संक्रमण के मामलों में वृद्धि मौसमी इन्फ्लुएंजा के सामान्य चलन का हिस्सा है और वायरस के किसी नए स्वरूप की पहचान नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश मामले गंभीर नहीं हैं और मरीज बिना विशेष उपचार के ठीक हो जाते हैं। डॉ. बहल ने बताया कि वर्तमान में फैल रहा वायरस इन्फ्लुएंजा ए (एच1एन1) पीडीएम09 का वही जाना-पहचाना स्वरूप है जो 2009 की महामारी के समय से मौजूद है। उन्होंने कहा कि एच1एन1 अब मौसमी फ्लू का रूप ले चुका है और इसके अधिकतर संक्रमण गंभीर नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट किया कि खांसी-जुकाम के लक्षण अक्सर इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होते हैं। एच1एन1 को पहले 'स्वाइन फ्लू' कहा जाता था, लेकिन अब यह हर साल फैलने वाला मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस बन चुका है। डा. बहल ने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस समय के साथ अपने स्वरूप में बदलाव करते रहते हैं, जो उनकी सामान्य प्रवृत्ति है।