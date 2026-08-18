कठिन रास्ता चुनने वाले ज्ञानेश कुमार संभालेंगे 2029 के लोकसभा चुनाव की कमान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आलोचनाओं को झेलते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प आसान नहीं है... यह रास्ता कठिन होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने लिए हमेशा यही चुना है।

देशभर में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू कर चर्चाओं के केंद्र में रहे ज्ञानेश कुमार की अब तक 'यात्रा' इस बात की गवाह है कि उन्होंने अपने लिए हमेशा ही कठिन रास्ता चुना है। प्रशासनिक अनुशासन से उन्होंने परिवर्तनकारी नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है।

कैसा रहा शुरूआती करियर? वर्ष 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार का जन्म 27 जनवरी, 1964 को आगरा में हुआ। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक करने के बाद उन्होंने हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई) से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।

कोच्चि नगर निगम आयुक्त, एर्नाकुलम जिला कलेक्टर सहित कई पदों पर रहने के बाद वह केरल हाउस, दिल्ली में पदस्थ हुए। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वह मई, 2016 से सितंबर, 2018 तक गृह मंत्रालय में पदस्थ रहे हैं। अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते समय वह जम्मू-कश्मीर के मामलों को देख रहे थे।

अनुच्छेद-370 हटने के बाद J&K का चुनाव अगस्त, 2019 में अनुच्छेद-370 को रद करने की घोषणा की गई थी। अनुच्छेद-370 को रद करने का कानून जब लाया जा रहा था, उस समय वह गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे।

जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन और कोआपरेशन सेक्रेटरी के तौर पर मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) (संशोधन) विधेयक, 2023 की पृष्ठभूमि में उनकी ही तैयारी थी। ज्ञानेश कुमार 31 जनवरी, 2024 को यूनियन कोआपरेशन सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दो महीने बाद 14 मार्च, 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई। लगभग एक वर्ष बाद 19 फरवरी, 2025 को उन्होंने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला।

पदभार संभालने के बाद उन्होंने देशभर में एसआईआर की घोषणा की। एसआईआर की वजह से उन्हें लगातार आलोचनाएं झेलनी पड़ी। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल चुनाव के दौरान उन्हें विपक्षी दलों के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कराएंगे ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, बिहार विधानसभा चुनाव हुए।