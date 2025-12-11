Language
    'मुझे गलत तरीके से छुआ गया,' गुवाहाटी में रैपर पोस्ट मालोन के कंसर्ट में पहुंची विदेशी महिला का गंभीर आरोप

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    Hero Image

    अमेरिकी रैपर पोस्ट मालोन के कंसर्ट में पहुंची विदेशी महिला का बड़ा आरोप। (फोटो- इंटरनेट मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुवाहाटी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक विदेशी पर्यटक ने आरोप लगाया है कि सोमवार को अमेरिकी रैपर पोस्ट मालोन के पहले कंसर्ट के दौरान महिला और उसकी दोस्त के साथ छेड़छाड़ की गई। उनकी सहमति के बिना उन्हें गलत तरीके से छुआ गया। हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता से संपर्क कर अधिक जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

    दरअसल, बैकपेकिंग ब्लॉगर के रूप में खुद को बताने वाली महिला ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें महिला ने दावा किया कि भीड़भाड़ वाली जगह में उसे और उसकी दोस्त को निशाना बनाया गया।

    पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया

    इस प्रकरण के लेकर गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने गुरुवार को कहा कि घटना से संबंधित इंस्टाग्राम रील देखने के बाद हमने तुरंत दोनों महिलाओं को उनके एक्स अकाउंट पर मैसेज भेजकर घटना के बारे में अधिक जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि महिला की ओर से अभी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्होंने (महिला) कंसर्ट में उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अधिकारी ने दावा किया कि कंसर्ट के स्थान पर पर्याप्त पुलिस अधिकारी मौजूद थे। जांच के दौरान पाया गया कि किसी और महिला या युवती की ओर से कोई अन्य शिकायत नहीं दर्ज की गई।

    अधिकारी ने दावा किया कि महिलाओं की सुरक्षा ही सर्वोच्च प्रथमिकता है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

    महिला ने वीडियो जारी कर लगाए कई आरोप

    विदेशी महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर तमाम आरोप लगाए। महिला ने वीडियो में कहा कि क्या आपको लगता है कि भारत में महिलाओं के लिए कंसर्ट एक सुरक्षित जगह है। कल रात गुवाहाटी में पोस्ट मेलोन के कंसर्ट में हालात बहुत जल्दी बिगड़ गए। भीड़ में मौजूद दो महिलाओं को गलत तरीके से छुआ गया। उन्होंने वीडियो में कहा कि चाहें कितना भी बड़ा कोई कार्यक्रम क्यों नहीं हो, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

    गौरतलब है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है और महिला से संपर्क करने की कोशिश की है। हालांकि, महिला की ओर से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि जवाब मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 