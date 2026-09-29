'अक्सर आते-जाते थे...': गुवाहाटी छात्रा मौत मामले में पुलिस को मिले अहम सुराग, आरोपी आशिक अली सलाखों के पीछे

एएनआई, गुवाहाटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

अजारा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 127(2), 117(2), 70(1) और 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।पश्चिम गुवाहाटी के डीसीपी बोलिन देओरी ने बताया, इस महीने की 25 तारीख को आरोपित और पीड़िता रुद्राज किचन में रुके थे। यह एक होमस्टे है।