कर्नाटक में गुटखा बैन वापस लिया जाएगा, सुपारी उत्पादकों के नुकसान का दिया हवाला

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर लगाए गए साल भर के प्रतिबंध को वापस लेने का फैसला किया है। यह आदेश लागू होने के महज दो दिन बाद लिया गया। विभिन्न दलों के विधायकों ने चेतावनी दी थी कि इससे सुपारी उत्पादकों को भारी नुकसान हो सकता है।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भाजपा और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद अधिकारियों को आदेश वापस लेने का निर्देश दिया। बैठक का नेतृत्व भाजपा विधायक अरगा ज्ञानेंद्र और कांग्रेस विधायक डी.जी. शांतन गौड़ा ने किया। उन्होंने आशंका जताई कि प्रतिबंध से सुपारी बाजार प्रभावित होगा और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

एक अधिकारी के अनुसार, यह मुद्दा गुरुवार को कैबिनेट बैठक में भी उठा। सीएम शिवकुमार इस बात से नाराज थे कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त का आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछा कि नोटिफिकेशन से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया गया।

सोमवार को जारी प्रतिबंध में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाई गई थी। यह पैकेज्ड और अनपैकेज्ड दोनों उत्पादों पर लागू था। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्वास्थ्य सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सुपारी खेती अब मालनाड क्षेत्र से कई जिलों में फैल गई है और किसान पांच साल तक फसल का इंतजार करते हैं।