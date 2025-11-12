गुजरात में आतंकी साजिश, NIA ने पांच राज्यों में मारे छापे; अल-कायदा से जुड़े तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुजरात में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए पांच राज्यों में छापे मारे। यह मामला अल-कायदा से जुड़े मॉड्यूल से संबंधित है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। NIA ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनआइए ने बुधवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अल-कायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में दस स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने हरियाणा, बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और गुजरात में चुनिंदा स्थानों पर विभिन्न संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों की एक साथ तलाशी ली।
एनआइए ने दावा किया है कि तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जब्त की गई सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। एनआइए ने मूल रूप से जून 2023 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले में अब तक की एनआइए जांच से पता चला है कि चार बांग्लादेशी नागरिक जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर आए थे। आरोपितों की पहचान मोहम्मद सोजिबमियान, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम उर्फ जहांगीर उर्फ आकाश खान और अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी के रूप में हुई है।
एनआइए ने एक बयान में कहा कि वे प्रतिबंधित अल-कायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े पाए गए। ये लोग बांग्लादेश में अल-कायदा के गुर्गों के लिए धन इकट्ठा करने और उसे स्थानांतरित करने में शामिल थे और मुस्लिम युवाओं को सक्रिय रूप से प्रेरित करने में भी शामिल पाए गए।
आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने आगे कहा कि भारत और सीमा पार सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क की मौजूदगी, संबंधों और वित्तीय चैनलों का पता लगाने के प्रयासों के तहत मामले में उसकी जांच जारी है।
(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।