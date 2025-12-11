गुजरात सिम धोखाधड़ी मामला: ICICI बैंक पर 10 लाख, Vodafone पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, ये है पूरा केस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, गुजरात के न्याय निर्णायक ने अहमदाबाद स्थित एक फर्म से जुड़े एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले पर फैसला सुनाया है, जिसे क्लोन किए गए सिम कार्ड के माध्यम से किए गए अनधिकृत बैंक लेनदेन के कारण 1.19 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

यह विवाद बियरिंग ट्रेडिंग कंपनी कलेक्टिव ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और आईसीआईसीआई बैंक, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) तथा स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और 43ए के तहत दर्ज इस शिकायत में विस्तार से बताया गया है कि कैसे अपराधियों ने सिम स्वैप का इस्तेमाल करके ओटीपी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर मार्च 2023 के एक सप्ताहांत में कंपनी के ओवरड्राफ्ट खाते से पैसे निकाल लिए।