Gujarat : 'वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम तैयार', G-20 की बैठक में बोलीं अमेरिकी वित्त मंत्री

गांधीनगर, ऑनलाइन डेस्क। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री भारत दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में कहा कि मैं जी-20 सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहती हूं।

