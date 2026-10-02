रिश्वत में तेल और घी लेता था ये IAS अफसर, सरकार ने दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद । गुजरात सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में लंबे समय से निलंबित चल रहे आईएएस अधिकारी राजेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।

उन पर रिश्वत लेकर हथियार के लाइसेंस देने और रिश्वत के रूप में नकदी के साथ ही तेल, घी जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं लेने के भी गंभीर आरोप लगे थे।

जुलाई 2022 में सीबीआई ने जांच में सहयोग न करने के बाद उन्हें अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप लगा था। उन्हें सीबीआइ कोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन अन्य मामलों में वह लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं।