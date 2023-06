Cyclone Biparjoy: आज गुजरात के तट से टकराएगा बिपरजॉय, होगी तेज बारिश; बिजली-रेल और अन्य सेवाएं भी होंगी बाधित

नई दिल्ली, एजेंसी। Cyclone Biparjoy Live Status: गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास गुरुवार को चक्रवात 'बिपरजॉय' के टकराने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के तटीय जिलों में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है और हवा की गति धीरे-धीरे 120-130 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 145 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

#WATCH | High tidal waves hit Gujarat as cyclone 'Biporjoy' intensifies.



As per IMD, VSCS (very severe cyclonic storm) Biparjoy to cross Saurashtra & Kutch & adjoining Pakistan coasts b/w Mandvi & Karachi near Jakhau Port by today evening.



(Visuals from Dwarka's Gomti Ghat) pic.twitter.com/L0wNCGB5NZ